Der Arbeitstag beginnt morgens 6 Uhr

Bei den Teigmachern ist das anders. Hier beginnt die Arbeit von dienstags bis sonntags in der Backstube morgens um 6 Uhr, montags bleibt der Laden geschlossen. Zuerst backt einer der Bäcker Brot und Brötchen, der andere bereitet die Teige für den nächsten Tag vor, die dann in einer Klimakammer reifen müssen. Der Laden öffnet um 7 Uhr. Über den Tag wird dann gebacken, was gebraucht wird.

"Für die Teige bringt es mehr Aroma, Verträglichkeit und Geschmack und für die Mitarbeiter mehr Zeit", erklärt Max Stiebling sein Konzept. Den Arbeitstag später zu beginnen, sei dann möglich, wenn an dem Ort, wo verkauft auch gebacken wird. Fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Vollzeit sowie ein Pool an Aushilfen stemmen derzeit das Geschäft.

Dabei ärgert es Max Stiebling eigentlich, dass der Bäckerberuf landläufig auf das frühe Aufstehen reduziert wird: "Ich würde mir wünschen, dass die Kunden bei dem Beruf zuerst an eine richtig leckere Brotzeit denken: frisches Brot, krosse Kruste, aufgeschnitten, saftige Krume. Ein bisschen Butter. Ein bisschen Salz. Vielleicht ein bisschen Olivenöl. Vielleicht eine Scheibe frische Wurst oder Käse oder einen Aufstrich. Oliven dazu. Das ist geil. Das ist lecker. Das Bild möchte ich vermitteln."

Touristikkaufmann Norman Linke lernte Max Stiebling über das gemeinsame Hobby, das Laufen, kennen. Gemeinsam entwickelten sie ein Konzept für die Teigmacher. Bildrechte: MDR/Christina Onnasch

In einer Stunde 10.000 Baguettes

Bis es zu diesem Urteil kommen konnte, musste ein bisschen Zeit vergehen. "Nach dem Abitur hatte ich keine andere Idee, was ich beruflich tun wollte", erzählt Max Stiebling. Also machte er eine Ausbildung zum Bäcker, später in Olpe im Sauerland den Meisterbrief. "In meinen 20er-Jahren", wie er sagt, war er viel außerhalb Thüringens unterwegs, in den USA, in Bingen, Idar-Oberstein, Bonn und Stuttgart. Dort lernte Max Stiebling alle Betriebsformen seines Handwerks kennen.

Er arbeitete in mehreren Bio-Bäckereien und in einem Unternehmen an einer Anlage, die in der Stunde 10.000 Baguettes ausspuckt. Und er ging zu einem Einzelhandelsunternehmen, das schließlich bis auf 50 Backfilialen anwuchs: Als Regionalleiter war er dort für 13 Standorte zuständig. "Was es dort zu kaufen gab, mochte ich irgendwann nicht mehr essen. Das Kilo Brot kostete 1,11 Euro."

Max Stiebling wollte zurück in die Heimat. Bad Tabarz, das 4.000 Einwohner zählende Kneipp-Heilbad, beliebter Ausgangspunkt für viele Wander- und Radtouren, auch zum Inselsberg – das schien ihm zu passen. Die Natur vor der Haustür sei ihm wichtig – vor allem wegen seines Hobbys, dem Laufen. Der Ort hat zwei Reha-Kliniken, Ärzte, zwei Schulen. "Hier gibt es eine Infrastruktur und die Landeshauptstadt ist eine halbe Autostunde entfernt. Wo ist das schon so?", sagt Max Stiebling.

In der Lesehalle in Bad Tabarz lagen für die Kurgäste viele Jahre lang Zeitungen zur Lektüre aus. Hier liegen die Anfänge der Teigmacher. Das Café ist von Ostern bis Oktober geöffnet. Bildrechte: MDR/Christina Onnasch

Eine Lösung für die Lesehalle

Im Jahr 2020 wusste Max Stiebling, dass er "gutes Brot" backen will. "Ich brauchte wenigstens eine Garage mit Starkstromanschluss. Es sollte was Kleines werden." Gemeinsam mit dem Tourismuskaufmann Norman Linke, den er über das Laufen kennenlernte, begannen die beiden Männer ein Konzept für ein Unternehmen zu entwerfen. Beim Bürgermeister von Bad Tabarz, David Ortmann, fragte Max Stiebling nach einem Raum.

David Ortmann hatte eine Idee. Er erinnert sich: "Die Lesehalle ist ein Relikt aus weit vergangenen Zeiten. Einst lasen die Kurgäste hier die Tageszeitungen, später fanden dort Trauungen statt, zeitweise war dort eine Bücherausleihstation untergebracht. Die Halle machte einen ruinösen Eindruck. Bis wir sie auch mithilfe von EU-Fördermitteln sanieren lassen konnten."