An den Esso-Tankstellen in Bad Tabarz und Friedrichroda (Landkreis Gotha) können Fahrzeuge wieder tanken. Das sagte eine Sprecherin des Betreibers Ergin Abrohom. Beide Tankstellen seien zudem wieder voll geöffnet.

Mitten in der Urlaubszeit hatten die beiden Tankstellen mehrere Tage lang weder Benzin noch Diesel. Die Gründe dafür wollte Betreiber Abrohom nicht nennen. In beiden Orten machte laut "Thüringer Allgemeine" (TA) das Gerücht von nicht bezahlten Rechnungen an Esso die Runde.