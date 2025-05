Ganz in Schwarz von innen und außen: Noch steht der Technobus in der Wagenhalle in Laucha, doch schon Anfang Juni rollt die besondere Party-Attraktion bundesweit von Festival zu Festival. Auf die Idee kam Max Glaser vom Busunternehmen Wollschläger bereits im vergangenen Jahr:

"Wir hatten schon immer hobbymäßig Veranstaltungstechnik, also Musikanlagen und Lichttechnik. Außerdem haben wir familiär das Busunternehmen und da dachten wir uns: Wir bringen das zusammen und nennen es Technobus. Anfangs war es als Hobby gedacht, aber mittlerweile ist es doch recht erfolgreich", sagt Glaser.

Bereits jetzt stehen acht Festivals auf dem Tourplan. Unter anderem geht es für den Technobus in diesem Sommer auf das Ikarus-Festival nach Memmingen (Bayern), auf das Glücksgefühle-Festival auf den Hockenheimring oder auf das Reeperbahn-Festival nach Hamburg.

Bildrechte: MDR/Bastian Albrecht

Erfolgreich wurde das ganze Projekt vor allem durch die sozialen Medien. Dort hat sich der Technobus schnell herumgesprochen und die Videos wurden tausendfach geklickt. Mittlerweile folgen über 17.000 Menschen dem Account auf Instagram. "Wir sind richtig stolz darauf, dass der Bus so gut angenommen wird und uns schon in diesem Jahr so viele Festivals gebucht haben. Wir haben viel Arbeit und Zeit in den Bus gesteckt", sagt Max Glaser.

Dann gehen sie rein und es ist eben doch ganz anders, denn es wird gefeiert. Max Glaser

Er vermutet, dass der Bus als Party-Location so gut ankommt, weil viele Menschen früher mit dem Bus zur Schule gefahren sind. "Es ist also ein vertrautes Bild - ein Bus an einer Bushaltestelle. Dann gehen sie rein und es ist eben doch ganz anders, denn es wird gefeiert", so Glaser weiter.

Bildrechte: MDR/Bastian Albrecht

Im März 2024 hatte er gemeinsam mit seinem Team angefangen, den Bus umzubauen. Unter anderem wurden die meisten Sitze ausgebaut, die Wände verstärkt, eine Musikanlage installiert, über 1.000 steuerbare LEDs untergebracht, ein DJ-Tisch vorne beim Busfahrer gebaut sowie eine Bar mit Zapfanlage, Kühlschrank, Spüle und 80 Liter Frischwassertank integriert.

Bis Juli wurde gearbeitet, bis alles fertig war. Allerdings habe es auch später noch einige Nachbesserungen gegeben, erklärt Max Glaser. Vor knapp einem halben Jahr ging es dann zum ersten Festival nach Günthersleben-Wechmar (Landkreis Gotha) und vor einigen Wochen auf den Thüringentag nach Gotha.

Bildrechte: MDR/Bastian Albrecht

Auch auf dem Technobus können Scheinwerfer und Flammenwerfer aufgebaut werden, damit noch mehr Partygäste feiern können, denn drinnen haben nur zwischen 60 und 100 Menschen Platz auf der Tanzfläche. "Bei 100 Menschen ist es schon recht eng", sagt Glaser. Das DJ-Pult befindet sich direkt hinter dem Sitzplatz des Busfahrers und ist noch mal durch eine Trennwand von der Tanzfläche abgetrennt.

Im hinteren Bereich des Busses befinden sich die Bar mit Ausschank-Fenster und ein kleiner VIP-Bereich, in dem sich beispielsweise die DJs aufhalten können. Und mitten auf der Tanzfläche wurde sogar eine Table-Dance-Stange installiert.

Bildrechte: MDR/Bastian Albrecht

Nicht nur Festivals oder größere Veranstalter können den Technobus aus Laucha mieten, sondern er kann auch für private Partys gebucht werden. Allerdings brauche er genügend Platz. Während der Party darf der Bus nicht fahren, sondern muss stehen bleiben. Preislich ist er hier in der Region rund um Gotha bereits ab circa 1.500 Euro am Abend zu haben.

Allerdings: "Mit der Kalkulation ist es immer ein bisschen schwierig, denn es kommt darauf an, wohin wir mit dem Bus fahren. Wir haben einen Spritverbrauch zwischen 50 bis 70 Liter Diesel pro 100 Kilometer. Die Anfahrt müssen wir natürlich berechnen. Dann müssen wir schauen, wie viel Personal wir brauchen. Wir sind immer mit dabei", erklärt Max Glaser.

Bildrechte: MDR/Bastian Albrecht

Außerdem komme es darauf an, wie viele Partygäste kommen, denn es kann auch weitere Ton- und Lichttechnik für den Außenbereich dazu gemietet werden, wenn noch mehr Gäste kommen sollen. Zudem ist der Bus bewusst außen ganz in Schwarz gehalten, damit dort Veranstalter ihre Werbung, Logos oder Banner anbringen können. Somit kann der Technobus ganz individuell an die entsprechenden Veranstaltungen angepasst werden.

Wir hatten auch bereits eine Anfrage von einer 80 Jahre alten Frau zum Geburtstag. Max Glaser