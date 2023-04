Logistik Tegut schließt Logistikzentrum im Kreis Gotha: 170 Mitarbeiter betroffen

Das Thüringer Logistikzentrum von Tegut in Seebergen im Kreis Gotha wird noch in diesem Jahr schließen. Die Beschäftigten sollen in einem neuen Logistikzentrum in Hessen weiter beschäftigt werden. Doch diese planen eine Klage.