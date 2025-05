In Thüringen arbeitet etwa jeder zehnte Beschäftige in der Logistikbranche. Das hatte die Landesarbeitsagentur am 10. April zum Tag der Logistik mitgeteilt. Demnach sind mehr als 80.000 Menschen in diesem Bereich beschäftigt. Die Branche sei damit in den vergangenen zehn Jahren überdurchschnittlich gewachsen - um fast zehn Prozent.