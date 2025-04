Angesichts der aktuellen Gefährdungslage für Großveranstaltungen gibt es zum Thüringentag in diesem Jahr in Gotha strengere Sicherheitsvorkehrungen. Um den Schutz der Besucher und Akteure zu gewährleisten sowie für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen, ist laut Stadt ein umfangreiches Sicherungskonzept entwickelt worden. Demnach gibt es für sensible Bereiche in der Innenstadt und auf den Veranstaltungsflächen mobile Fahrzeugsperren.