Das Sicherheitskonzept funktioniert bisher, so die Bilanz am Freitagabend. Die Innenstadt ist "zugepollert". Außerdem schützen mobile Fahrzeugsperren die Zufahrtsstraßen. Autos können nicht auf das Veranstaltungsgelände fahren.

Ministerpräsident Mario Voigt hat am Freitagmittag in Gotha den 19. Thüringentag eröffnet. Bis Sonntag werden in Gotha 250.000 Besucher zum Landesfest des Freistaates erwartet, das als "Schaufenster des Freistaates, der Vereinskultur und des lebendigen Brauchtums gilt", so Voigt. In der ganzen Stadt präsentieren sich die Thüringer Städte und Regionen - mit dabei sind 80 Bands und über 400 Aussteller.