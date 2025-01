Bildrechte: IMAGO/STAR-MEDIA

Volksfest Mit Rednex und Stefan Mross: Programm für Thüringentag steht

30. Januar 2025, 20:21 Uhr

Zum Thüringentag Anfang Mai in Gotha treten so einige Stars auf - manche aus den Neunzigerjahren. So kommen etwa Caught in the Act und Rednex. Am Donnerstag hat die Stadt das Programm vorgestellt.