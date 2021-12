Drei Jahre nach dem Kauf hat die Thüringerwaldbahn in Gotha am Dienstag den ersten von sechs Triebwagen aus der Schweiz in Betrieb genommen. Wie TWSB-Geschäftsführer Karl-Heinz Koch sagte, waren die gebrauchten Straßenbahnfahrzeuge damals in Basel gekauft worden, weil in Deutschland zu dieser Zeit keine zu bekommen waren.