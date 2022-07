Aus einer Jahrzehnte alten Weide an dem kleinen Bächlein Magdel bei Niedersynderstedt nahe Blankenhain im Weimarer Land drang Samstagabend eine größere Rauchsäule. Bürger alarmierten die Feuerwehr. Ein Feuer hätte auf andere Bäume am Bach oder auf ein größeres Weizenfeld übergreifen können.

Im Inneren war der Baum, der ein beliebter Ort zum Spielen war, bereits faulig. Teile des Baumes wurden daher mit einer Kettensäge herausgeschnitten, um an die Glutnester zu gelangen. Währen des Einsatzes schlugen Flammen gut eineinhalb Meter über einem Glutnest im Stamm. Für ausreichend Wasser am Einsatzort wurde ein Pendelverkehr eingerichtet. Etwa zweieinhalb Stunden dauerte der Einsatz. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

In Badra (Kyffhäuserkreis) hatte es bereits am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr einen weiteren Feldbrand gegeben. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte es erst in einem Straßengraben. Durch den Wind griff das Feuer dann auf ein angrenzendes Getreidefeld über. Der Wind erschwerte auch später die Löscharbeiten. Das Feld brannte den Angaben nach auf einer Fläche von drei Hektar. Fünf Feuerwehren waren im Einsatz und konnten das Feuer rund eine Stunde später löschen. Der Brand könnte durch einen alten Traktor der Marke Lanz Bulldog ausgelöst worden sein, der in der Nähe gesehen wurde. Die Straße wurde zeitweise gesperrt. Ein Ermittlungsverfahren leitete die Polizei ein.