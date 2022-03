Am Dienstag werden die Hilfsgüter nach Polen an die ukrainische Grenze gebracht.

Am Dienstag werden die Hilfsgüter nach Polen an die ukrainische Grenze gebracht. Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Zu den Hilfsgütern gehören zum Beispiel Schläuche, Atemschutzgeräte, Kompressoren, Tragen, aber auch Jacken, Hosen, Helme und Schuhe. Das Unternehmen in Günthersleben will laut Nadine Müller auch zwei gebrauchte Löschfahrzeuge und zwei Rettungswagen spenden. Die Feuerwehren haben nach eigenen Angaben Ausrüstung gespendet, die sie nicht mehr nutzen, weil sie nicht mehr den aktuellen deutschen Vorschriften entspreche.

Die Hilfsgüter werden am Dienstag mit zwei Lkw nach Lublin in Polen nahe der ukrainischen Grenze gebracht. Dort kommen sie in ein Verteilzentrum der polnischen Feuerwehr, die die Ausrüstung an die Feuerwehren in der Ukraine weitergibt. Der LKW-Transport werde von der deutschen Hilfsorganisation "@fire" und der Osteuropahilfe organisiert. Deutschlandweit haben laut Nadine Müller mehrere Unternehmen für Brandschutztechnik Hilfsaktionen gestartet. Der ukrainische Katastrophenschutz hatte die Hilfe angefragt.