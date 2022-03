Wer Landwirt Robert Scheringer auf seinem Hof in Großfahner im Kreis Gotha besucht, wähnt alles in bester Ordnung. Seine Mitarbeiter kümmern sich um Kühe, Schafe und einige Arbeiten am Hof. Der Rotmilan dreht seine Kreise über die Felder auf der Suche nach Futter - es scheint seinen gewohnten Gang zu gehen.

Doch wer Robert Scheringer auf die Folgen des Krieges in der Ukraine auf seinen Betrieb anspricht, sieht einen Mann, dem die Sorgenfalten ins Gesicht schießen. Er sagt, hohe Energie- und Düngemittelpreise belasteten seinen Betrieb. Jede Überfahrt auf seinen Acker und auch jeder Düngevorgang wird zurzeit zweimal geprüft, bevor er in den Traktor steigt. Denn nicht mal er weiß gerade, ob den Kosten für die Pflege der Bestände am Ende des Jahres auch entsprechende Gewinne gegenüberstehen. Da sei zurzeit viel Spekulation.

Hysterie an den Börsen

Scheringer beschreibt, dass die Preise für die Lebensmittel durch den weltweiten Handel an den Rohstoff-Börsen in Chicago und Paris immer schon spekulativ gewesen seien. Angesichts des Krieges in der Ukraine gebe es an den Börsen aber eine große Hysterie, die für die hohen Preise an den Weltmärkten sorgen.

Landwirt glaubt nicht an Lebensmittelknappheit

Eine Lebensmittelknappheit aufgrund des Kriegs in der Ukraine erwartet auch Robert Scheringer nicht.

Wir sind durchaus in der Lage, unser Land mit hochwertigen Lebensmitteln zu versorgen. Die Politik muss uns nur auch die Möglichkeiten dazu geben. Landwirt Robert Scheringer