Der Landstrich um den Inselsberg und die Drei Gleichen gehört nun zu den Unesco-Geoparks . Die Ernennungsurkunde für den "Thüringen Inselsberg - Drei Gleichen" als "Unesco Global Geopark" wurde am Montag in Ohrdruf übergeben. Damit sei ein fünfjähriger Vorbereitungsprozess abgeschlossen worden, teilte das Thüringer Umweltministerium mit.

Das rund 700 Quadratkilometer umfassende Gebiet vereint den Thüringer Wald und das Thüringer Burgenland Drei Gleichen. Es ist den Angaben zufolge der siebente Unesco-Geopark in Deutschland und der erste eigenständige in Thüringen. Der neue Unesco-Geopark im Herzen Thüringens kann unter anderem mit weltweit einzigartigen Ursaurier-Fundstätten aufwarten und zeigt ein Fenster in die geologische Erdgeschichte von 290 Millionen Jahren.