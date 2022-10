Beim Verlassen der Autobahn 4 ist am Samstagmorgen ein Mann mit seinem Transporter im Graben gelandet. Wie die Polizei mitteilte, war der 29-Jährige in Richtung Frankfurt unterwegs und wollte bei Neudietendorf abfahren. Dabei sei er unachtsam gewesen und mit seinem Wagen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen.