Im Landkreis Gotha ist eine Frau mit ihrem Auto regelrecht durch die Luft geflogen und in einem Baum gelandet. Wie die Polizei mitteilte, kam die 42-Jährige am Samstagmittag bei Dachwig von der Bundesstraße 176 ab. Sie durchfuhr einen Straßengraben; das Auto überschlug sich mehrmals und flog durch mehrere Bäume, bis es in einem Baum hängenblieb.