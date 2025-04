Auf der A4 in West-Thüringen hat ein Geisterfahrer in der Nacht einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der 74-Jährige kurz vor Mitternacht an der Anschluss-Stelle Gotha-Boxberg falsch auf die Autobahn aufgefahren. Im Bereich Hörsel im Landkrei Gotha kollidierte er mit zwei Pkw. Eines der Autos prallte zudem mit einem Lkw zusammen.