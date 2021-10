Rudi B. soll als Einzeltäter mit selbst gebauten Steigeisen an der Dachrinne des Museums nach oben geklettert sein. Auf dem Sims in der zweiten Etage des Westflügels angekommen, soll er von außen die Fensterscheibe eingeschlagen haben, um an den Fensterknauf innen zu kommen und das Fenster zu öffnen. Bilder in der Polizeiakte allerdings lassen Zweifel aufkommen. Die Einschlagstelle der Scheibe und der Fensterknauf lagen so ungünstig zueinander, dass es ohne sich schwer zu verletzen ergonomisch eigentlich nicht möglich war, von außen an den Fensterknauf zu gelangen. Blutspuren oder Stoffreste am Fensterglas wurden nicht gefunden.