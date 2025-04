Bildrechte: Falknerei

In Sachsen-Anhalt Vermisster Weißkopfseeadler Mr. Johns gesichtet

28. April 2025, 15:00 Uhr

Die Falknerei am Rennsteig bei Waltershausen sucht weiter nach ihrem Weißkopfseeadler. Einen kurzen Hoffnungsschimmer gab es nun, als "Mr. Johns" an einem Kindergarten in Sachsen-Anhalt gesichtet wurde.