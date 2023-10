"Legend of Cross" 2023: Tausende Crossläufer überwinden Hindernisse

1 min

An den Drei Gleichen im Kreis Gotha fand am Wochende der Hindernislauf "Legend of Cross" statt. Teilnehmer mussten dabei bis zu 700 Höhenmeter und 30 Hindernissen wie Stellwände und Schlammbäder überwinden.

