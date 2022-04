Deshalb fordern die Waldbesitzer von der Politik eine Flächenprämie wie in der Landwirtschaft. "Wir drängen darauf, dass das System geändert wird." Es gebe zwar ein Fördersystem in Thüringen, doch das sei "schwierig". "Bis diese behördliche Schleife durch ist, kriegt man keine Pflanzen mehr, da braucht man nicht mehr anzufangen." Maßnahmen müssten vorfinanziert werden und wenn der Geldtopf leer sei, erhalte man keine Förderung.

Landesförderprogramm eingestellt

Tatsächlich sagte Forstministerin Susanna Karawanskij (Linke) auf der Mitgliederversammlung der privaten Waldbesitzer vergangenen Herbst in Ohrdruf, im Haushalt für 2022 sei ein Klimaschutzprogramm für den Wald nicht mehr eingeplant. Allerdings wolle der Bund noch in diesem Jahr ein Förderprogramm zur "Honorierung von Ökosystemleistungen der Wälder" auf den Weg bringen, wie es in einer Pressemitteilung des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft heißt.

Bei uns ist alles wichtig. Nur der Wald spielt keine Rolle. Jörg Göring Präsident des Waldbesitzerverbandes für Thüringen

"Der Wald ist offen für alle, aber keiner will etwas geben. Deshalb ist die Politik dafür verantwortlich, das zu organisieren." Jörg Göring geht ein paar Schritte, dann sagt er: "Bei uns ist alles wichtig. Nur der Wald spielt keine Rolle." Er spricht ruhig, da ist kein Zorn, keine Wut. Nur Resignation.

Löcher im Wald

Heute fährt der Waldbesitzer mehrere Stellen ab, er will das Ausmaß der Schäden zeigen. "Das ist ein riesiger ökologischer und ökonomischer Schaden." Überall liegen Bäume und Äste, die der Sturm umgerissen hat. "Es gibt keine Stelle im Wald ohne Schaden." Allerorts gibt es Kahlflächen. "So sieht es aus, wenn wir da waren. Da ist nichts mehr." Die Löcher im Wald seien durch die Käfer entstanden und böten dem Wind Angriffsfläche. Die Bäume, die den Wind nicht gewohnt seien, knickten einfach um. "Das muss jetzt alles aufgeforstet werden." Es so zu lassen, wie es ist, gehe nicht. Schon allein, weil Waldbesitzer dazu verpflichtet sind, neuen Wald zu pflanzen. Zudem: "Wir haben eine Wirtschaft", sagt Göring.

Nach und nach wird der Wald bei Mechterstädt aufgeforstet. Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler

An den Stellen, auf denen schon neue Bäume wachsen, ragen gelbe Stäbe und mit blaugrünem Kunststoff umhüllte Pfähle aus der Erde. "Ich denke, wir werden in den nächsten fünf bis sechs Jahren noch aufforsten." Das hieße auch: Weg von der Fichte, hin zu anderen Baumarten. "Eiche, Tanne, Lärche, Douglasie. Wir probieren aus." Welche Baumarten sich als tatsächlich resistent gegen die Trockenheit erwiesen, könne man noch nicht sagen.

Es sind deprimierende Aussichten. Jörg Göring Präsident des Waldbesitzerverbandes für Thüringen

"Wir haben bei allen Baumarten, die wir in Deutschland haben, Probleme. Für jede Baumart gibt es ein Schadinsekt." Bei den Eichen sei es der Eichenprozessionsspinner, bei den Eschen ein Pilz, der die Eschentriebe absterben lasse. Zudem gebe es ein Wildproblem. Durch die neue Bewachsung hätte vor allem das Rehwild "wunderbare Lebensräume. Sie können auf Teufel komm raus nicht alles einzäunen." Dass die Jagd da helfe, bezweifelt Göring, der selbst auch Jäger ist. "Es sind deprimierende Aussichten. Wie soll ich da Optimismus verkünden?"

Anfeindungen aus der Bevölkerung

Und da ist noch ein anderes Problem. Eines, das verletzt. "Es gibt aus der Bevölkerung massive Anfeindungen gegen uns und die Forstarbeiter." Jörg Göring zeigt auf Wege, in die die großen Holzvollernter, die Harvester, tiefe Furchen gefahren haben. "Das bringt die Menschen auf die Palme. Sie ärgern sich darüber, wie es hier aussieht. Wir sehen das Drama auch, aber wir können es nicht ändern. Ich muss mich selber jeden Tag motivieren, wenn ich hier rausgehe." Seine Beziehung zum Wald sei "eine tief emotionale Geschichte", sagt Göring. "Kein Waldbesitzer hätte jemals so einen Kahlschlag gemacht wie wir ihn jetzt sehen. Das tut sehr weh."

Jörg Göring vor einer Waldhütte bei Mechterstädt Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler

Wenn er sich für die nächsten Monate etwas wünschen könnte, dann wäre das Regen. "Von mir aus kann es auch zwei, drei Tage schön sein, aber wir brauchen Regen." Und im Mai könnten die Temperaturen so bleiben wie jetzt, sagt Göring. "Nicht über 15 Grad, das ist gut gegen die Käfer."

Jetzt ist genug. Jörg Göring Präsident des Waldbesitzerverbandes für Thüringen

Von der Politik scheint er nichts mehr zu erwarten. "Ich habe so viele Landes- und Bundesregierungen kommen und gehen sehen. Es hat sich nichts geändert." Seit 32 Jahren bewirtschaftet Jörg Göring den Wald, seit 22 Jahren ist er Chef des Waldbesitzerverbandes. "Jetzt ist genug", sagt der 62-Jährige. "Der Betrieb muss sich weiterbewegen, die Kosten sind immens, die Menpower ist immens." Das sei eine Aufgabe für einen 30-Jährigen.

Was sind denn 40 Jahre im Wald? Nichts. Jörg Göring Präsident des Waldbesitzerverbandes für Thüringen

Der Wald hat seinen eigenen Rhythmus. Bäume wachsen langsam. Was jetzt gepflanzt wird, braucht Jahrzehnte, um richtig groß zu werden. "Was sind denn 40 Jahre im Wald? Nichts", sagt der Förster. "Ob das, was wir heute machen, richtig ist, beweist sich in 100 Jahren. Wir sehen es nicht mehr und die Nachfolgenden werden uns richten."

Die Kahlflächen im Wald müssen wiederaufgeforstet werden. Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler

Er findet es unfair, die früheren Generationen dafür zu kritisieren, wie sie mit dem Wald umgegangen seien. Die Zeiten, das Wissen, waren anders. 1842 sei hier Laubholz "in großem Stil weggekommen und Nadelbäume gepflanzt worden, weil das Holz gebraucht wurde". Und nun "machen wir eine Rolle rückwärts", sagt Göring. "Wir machen jetzt das weg, was mein Vater und mein Großvater aufgebaut haben."

Ein anderer Wald als jetzt