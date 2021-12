Auch in anderen Thüringer Regionen kam es in der vergangenen Woche zu Bränden. Beim Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Sonneberg starb am Donnerstag ein junger Mann. Vier weitere Menschen wurden verletzt. Am Samstag stand auch eine Halle in der Altstadt von Nordhausen in Flammen. Wegen des starken Rauchs gab die Leitstelle eine Warnung heraus. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen.