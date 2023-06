Die Polizei hat die Räumung des Stadtfestes in Waltershausen im Kreis Gotha am vergangenen Sonntag verteidigt. Unter anderem hatte Bürgermeister Michael Brychcy (CDU) den Beamten Unverhältnismäßigkeit vorgeworfen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag MDR THÜRINGEN sagte, seien die Polizisten bei dem Einsatz am Rande des Stadtfestes eingekesselt und beleidigt worden. Auslöser sei eine Schlägerei gewesen, zu der die Polizei gerufen worden war, hieß es.