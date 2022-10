Die Süddeutsche Gelenkscheibenfabrik (SGF) schließt den Standort in Waltershausen (Landkreis Gotha). Das bestätigte das Unternehmen am Donnerstag. Grund sei eine angespannte Lage in der Automobilindustrie.

Zentrum von Waltershausen mit der Stadtkirche: Der Automobilzulieferer SGF aus Bayern schließt den Thüringer Standort im kommenden Jahr. Bildrechte: MDR/Heidje Beutel