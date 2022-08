Die "Gipfel- und Aussichtstour" in Bad Tabarz im Landkreis Gotha ist Deutschlands schönste Tageswanderung 2022. Den Titel verliehen hat das "Wandermagazin". Wie die Outdoor-Zeitschrift am Donnerstag mitteilte, konnte sich der elf Kilometer lange Wanderweg im Thüringer Wald gegen 14 andere nominierte Touren durchsetzen. Die Auszeichnung "Deutschlands schönster Wanderweg" landete somit erstmals in Thüringen.