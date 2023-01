Der Petitionsausschuss des Thüringer Landtages hat über die Petition "Austrocknung der Apfelstädt verhindern" entschieden. In der Ausschusssitzung am Donnerstag stimmte eine Mehrheit der Mitglieder für eine Empfehlung des mitberatenden Umweltausschusses dazu.

Im dem Beschluss heißt es, man begrüße, dass die Gewinnung von Strom aus Wasserkraft in einem fünfjährigen Probebetrieb überprüft werden soll, um die Nutzung des Wassers für die Energieproduktion einerseits und die Abgabe an das Flussbett andererseits neu zu justieren.

Mit einem Teil des Wassers aus dem Talsperren-System am Oberlauf der Apfelstädt, das jahrelang in den Fluss geleitet wurde, wird seit Sommer 2020 abseits des Flussbettes Strom produziert. Dafür nutzt die Thüringer Fernwasserversorgung ein "Westringkaskade" genanntes Rohrsystem.

Außerdem empfiehlt der Ausschuss, dass die Ergebnisse dieses Probebetriebes im 2022 gegründeten Begleitausschuss ergebnisoffen beurteilt und begutachtet werden. Die Anliegergemeinden und der Landkreis Gotha seien an diesem Prozess zu beteiligen. Das Umweltministerium möge dafür die organisatorischen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen schaffen.

Die Vorsitzende des Petitionsausschusses, Anja Müller (Linke) bewertete die Entscheidung auf Anfrage von MDR THÜRINGEN als großen Erfolg für die Bürgerinitiative. Die habe in ihrer Eigenschaft als Petentin jetzt erreicht, dass sich das Umweltministerium fünf Jahre lang um ihr Anliegen kümmern wird.

Heinemann sagte MDR THÜRINGEN, er halte den Beschluss des Ausschusses für die "Lachnummer des Jahres". Man mahne explizit eine ergebnisoffene Arbeit des Begleitausschusses an. In der ersten Zusammenkunft hätte das Umweltministerium dagegen der Bürgerinitiative klar signalisiert, dass sie hier keine Forderungen einbringen könne. Ein erstes Treffen habe lediglich dem Zweck gedient, den Vertretern aus der Region die Ansichten des Ministeriums und der Thüringer Fernwasserversorgung zur Situation rund um die Apfelstädt darzulegen. Eine Diskussion sei dort nicht erwünscht .

Er, so Heinemann, sehe den Beschluss als Versuch, den Grünen als politisch Verantwortliche für die Umweltpolitik in Thüringen nicht weh zu tun. Gleichzeitig kündigte er an, die Bürgerinitiative werde die Möglichkeit einer Klage gegen den Betrieb der Wasserkraftanlagen prüfen. Da die Bürgerinitiative dazu nicht berechtigt sei, suche man jetzt nach Verbündeten unter den anerkannten Umweltverbänden.