Die Stadt Gotha hat nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt die Sicherheit rund um den Weihnachtsmarkt erhöht. Den Angaben zufolge sind bereits am Samstag die Elektropoller umprogrammiert worden. So sind tagsüber die Zufahrtsmöglichkeiten in fünf Straßen und Gassen gestrichen.