Wertstoffhöfe sind für Diebe offenbar die besten Baumärkte. Alles ist schon getrennt und sogar ausgeschildert . Im Landkreis Gotha bedienen sich die Einbrecher mittlerweile in einem dort noch nicht gekannten Ausmaß: "Fast wöchentlich wird in einen unserer sieben Wertstoffhöfe eingebrochen", sagt der Chef des Kommunalen Abfallservice, Sebastian Fischer.

Bislang letztes Ziel der insgesamt sieben Wertstoffhöfe im Kreis Gotha war am vergangenen Wochenende der in Waltershausen. Die Beute: ein alter Kühlschrank. Verbunden seien die Einbrüche auch oft mit Vandalismus.

Am schlimmsten ist bislang der Hof in Kornhochheim betroffen gewesen. Dort wurde Ende November der Strom durchtrennt, Anschluss- und Verteilerschränke sowie die Beleuchtung wurden zerstört. Außerdem wurden Kabel gestohlen. An einem Bürocontainer wurden Fenster herausgebrochen und eine Stahltür aufgeflext.