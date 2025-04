Bürgermeister Jacob setzt die Infos aus dem Kanal immer in seinen digitalen Status. "Das machen auch die Ortsteilbürgermeister der sechs Mitgliedsgemeinden und viele andere. So bekommen wir schnell eine hohe Reichweite".

Vor gut einem halben Jahr ist die Nessetal-Gemeinde im Landkreis Gotha mit ihrem Whatsapp-Kanal an den Start gegangen. Fast 1.000 Einwohner haben ihn auf dem Handy. " Was im Mittelalter der Ausrufer war , ist jetzt unser Whatsapp-Kanal. Schneller gehts nicht", meint Bürgermeisterin Eva-Marie Schuchardt (Freie Wähler).

Infos, die alle paar Wochen mal im Amtsblatt stehen , gehen im Goldbacher Rathaus fast in Echtzeit online. Eine Facebook-Seite wollte das Nessetal nie. Die Kommentare zu bearbeiten sei zeitlich und personell viel zu aufwendig, so die Bürgermeisterin. In einem Whatsapp-Kanal kann nicht kommentiert werden.

In den Landgemeinden Nesse-Apfelstädt und Nessetal werden nur Infos geteilt, die auch öffentlich zugänglich sind, sagen die Bürgermeister. Nur die Verwaltungen können entscheiden, was in den Kanal kommt. Probleme gibt es allerdings noch, die Kanäle der Thüringer Kommunen in Whatsapp zu finden. Denn die Suchfunktion berücksichtigt vor allem Kanalmeldungen und die Anzahl der Abonnentinnen und Abonnenten.