Das Wolfsrudel in Ohrdruf hat wieder Nachwuchs. Aufnahmen einer Fotofalle zeigten einen Wolfswelpen, teilte das Ministerium am Montag mit. Die Bilder im dortigen Wolfsterritorium stammen von Mitte Juli. Die Fotos zeigen aber, dass das Jungtier offensichtlich an Räude erkrankt ist.