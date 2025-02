Bildrechte: picture alliance / photothek | Thomas Trutschel

Vor dem Derby Fußballfans hindern Zug in Thüringen an Weiterfahrt und sprühen Graffiti

12. Februar 2025, 15:08 Uhr

In wenigen Tagen treffen im Thüringenderby Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena aufeinander. Die Bundespolizei registriert bereits jetzt einen Anstieg an Schmierereien, die Bezüge zu beiden Thüringer Vereinen haben. In Wandersleben wurde ein Zug blockiert und beschmiert.