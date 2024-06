Der gewählte Ortschaftsbürgermeister von Ingersleben, Wolfgang Kühnhold (Freie Wähler), wird das Amt nicht antreten. Wie der Wahlleiter der zuständigen Landgemeinde Nesse-Apfelstädt, Andreas Guhr, MDR THÜRINGEN sagte, hat Kühnhold seine Wahl fristgerecht ausgeschlagen. Damit ist weiter offen, wer den Posten des Ortschaftsbürgermeisters in Ingersleben übernimmt.

Kühnhold hatte als bisheriger Amtsinhaber bereits vor dem ersten Wahlgang zur Kommunalwahl im Mai erklärt, dass er den ehrenamtlichen Job nicht mehr antreten wolle. Trotzdem wurde er am häufigsten auf den leeren Wahlzettel geschrieben. So landete Kühnhold zusammen mit dem parteilosen David John von Amts wegen in der Stichwahl und setzte sich unfreiwillig mit über 66 Prozent durch.