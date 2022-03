Jahrzehntelang ließ die Kali und Salz AG (K+S) Salzabwasser in die Werra einleiten oder in die Erde verpressen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Es geht um die Entsorgung von Rückständen aus der Kaliindustrie in Hessen. Jahrzehntelang ließ die Kali und Salz AG (K+S) diese auf Halden schütten, als Salzabwasser direkt in den Fluss Werra einleiten oder eben nach unten in die Erde verpressen. In den Untergrund sind in den letzten 100 Jahren rund eine Milliarde Kubikmeter Salzlauge versenkt worden.



Das sollte eigentlich so funktionieren: Die Salzabwässer werden durch zahlreiche sogenannte Versenkbrunnen nach unten in ein Gestein, den sogenannten Plattendolomit, verpresst. Der ist porös, teilweise mit leicht salzigem Wasser schon gefüllt. Er soll als Deponie dienen und sollte noch lange nicht voll sein.