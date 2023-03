Eltern von Kindern in städtischen Kindergärten müssen sich am Mittwoch in Westthüringen auf Streiks einstellen. Laut Bildungsgewerkschaft GEW sind die Gewerkschaftsmitglieder in Gotha, Bad Salzungen, Bad Liebenstein und Vacha (Wartburgkreis) aufgerufen, ihre Arbeit ganztägig niederzulegen.