Tarifrunde GEW ruft in Westthüringen zu Warnstreiks auf: Wo Kitas schließen

Für den kommenden Mittwoch sind in den städtischen Kindergärten in Westthüringen Streiks angekündigt. In Gotha werden sieben Kitas geschlossen sein. Auch in Bad Salzungen, Bad Liebenstein und Vacha ruft die Gewerkschaft GEW die Mitglieder auf, die Arbeit ganztägig niederzulegen.