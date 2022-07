In Tiefenort im Wartburgkreis ist das erste der leerstehenden Häuser am Erdfall in der Frankensteinstraße abgerissen worden. Vor einem Monat hatte eine Firma aus Sondershausen damit begonnen, die Gebäude auf den fünf Grundstücken zu entkernen.

Für die Arbeiten mit schwerem Gerät gelten besondere Sicherheitsauflagen. So wurden Gummimatten ausgelegt, um die Erschütterungen zu dämpfen. Bei den Arbeiten an den beiden Häusern, die am dichtesten am Erdfall liegen, muss der Bagger nach Angaben der Baufirma zusätzlich durch ein weiteres Fahrzeug gesichert werden.