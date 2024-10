Die Kommentare seien einer Wahlkampf-Sabotage gleichgekommen, so Möller. Stöber hatte unter anderem öffentlich Kritik am Thüringer Parteichef und damaligen Spitzenkandidat Björn Höcke geübt. "Für die Übernahme von Regierungsverantwortung sehen ihn viele in der AfD als Hindernis", hatte Stöber im Juli der "Welt am Sonntag" gesagt und Höcke einen Hang zum Egozentrismus unterstellt.