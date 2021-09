Ehrenamt Horst Weinberg aus Bad Liebenstein ist Thüringer des Monats September

Der Schlosspark Altenstein hat in diesem Jahr als sehens- und erlebenswertes Kleinod sowie Buga-Außenstandort besonders viele Besucher angezogen. Den Grundstein dafür hat Horst Weinberg in jahrzehntelanger engagierter Arbeit mit seinem Förderverein Altenstein Glücksbrunn gelegt. Knapp 30 Jahre ist er Vereinschef und in der warmen Jahreshälfte im Infozentrum täglich Ansprechpartner für interessierte Gäste.

Das Schloss Altenstein im Wartburgkreis. Bildrechte: MDR/David Dienemann