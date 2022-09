Bad Salzungen Großeinsatz nach Brand in Reha-Klinik: 250 Menschen in Sicherheit gebracht

Wegen des Austritts von Chlorgas und Säuren sind in der Asklepios Parkklinik am Burgsee in Bad Salzungen etwa 250 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Acht Menschen hatten Beschwerden.