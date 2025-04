In dieser Woche wurde in der Adam-Opel-Straße am Festplatz Spicke eine neue Schnellladesäule mit zwei Ladepunkten in Betrieb genommen. Sie hat eine Leistung von bis zu 200 kW und kann innerhalb einer halben Stunde die Batterie bis zu 80 Prozent laden.

So sind neue Schnellladesäulen vorgesehen am Automobilmuseum, an einem Autohaus in Hötzelsroda, Am Köpping, An der Feuerwache und an der Tankstelle Neukirchen.