Die Abneigung tut weh, sagt Sammari, weil es nicht leicht ist, gut Deutsch zu sprechen und sich in eine fremde Gesellschaft zu integrieren. Aber sie sei eine, die nicht aufgebe. In der Klinik fühle sie sich wohl, werde akzeptiert. Schon nach zwei Wochen in Tunesien habe sie Heimweh nach Bad Liebenstein, erzählt die Ärztin und lacht.

Auch Agron Destani hat den Wechsel nach Deutschland bisher nicht bereut. "Alles, was ich wollte, habe ich in diesem Land gefunden." Die Reha-Klinik in Bad Liebenstein wird er allerdings in absehbarer Zeit wieder verlassen müssen - "leider", sagt er: Destani will Facharzt für Kardiologie werden.