Im Osten war FKK normal geworden, berichtet eine Besucherin der Ausstellung. "Das war ja auch schöner, als wenn man Badeanzug anhat, gerade an der Ostsee mit der ganzen Familie." Aber auch in der DDR war nicht jeder ein FKK-Anhänger, berichten andere. "Nichts für mich", meint ein Mann und eine ältere Frau erinnert sich: "Wir hatten alle unsere Badeanzüge an!"

Es ist ganz wichtig, dass man sich gegenseitig auch die Alltagsgeschichten erzählt. Ulrike Rönnecke, Museumsleiterin

Was es an Bademode gab in Ost und West, auch das zeigt die Ausstellung. Im Westen wurden schon früher Stoffe verwendet, die enger anlagen und schneller trockneten. Das Design im Osten aber, so heißt es, war "ausgesprochen modern". Beliebt war dort auch Selbstgefertigtes. Museumsleiterin Ulrike Rönnecke verweist darauf, dass "viele Produkte aus dem Osten nach dem Westen exportiert wurden, und manch einer, der sich bei Quelle oder Otto seinen Badeanzug bestellt hat, hat gar nicht gewusst, dass er in der DDR hergestellt ist."

Fliesen durch Beziehungen