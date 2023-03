Die Automobilbranche drängt auf eine aktivere Energie- und Rohstoffpolitik. Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA) forderte bei einem Fachgespräch in Krauthausen im Wartburgkreis, die Bundesregierung müsse sich stärker engagieren, damit Deutschland als Industriestandort mithalten kann. Um den hohen Energiebedarf des Landes zu decken, brauche es Energiepartnerschaften mit anderen Ländern.

Auch müsse der Bedarf an Rohstoffen gesichert werden. "Wir stehen an einem Scheideweg", sagte Müller, "wie halten wir es mit der Industrie in Deutschland und Europa?"