Beim Autozulieferer Hirschvogel in Marksuhl im Wartburgkreis sollen laut Thüringer Allgemeine offenbar zahlreiche Stellen gestrichen werden. Demnach baut das Unternehmen mit Stammsitz im oberbayerischen Denklingen insgesamt 500 Stellen ab.

Am Produktionsstandort in Marksuhl sollen etwa 150 Arbeitsplätze gestrichen werden. Die Mitarbeiter seien am Montag von der Geschäftsführung darüber informiert worden.