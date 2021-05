Im Kurpark in Bad Liebenstein gibt es bereits ein Wassertretbecken. (Archivbild)

Die Stadt will 530.000 Euro in das Vorhaben investieren und setzt auf einen Zuschuss von 75 Prozent Tourismus-Fördermittel. Dafür gebe es schon grünes Licht, sagte Bürgermeister Michael Brodführer (CDU) am Montag.