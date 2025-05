Die VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden wird das zweite Jahr in Folge keine Dividende an ihre Anteilseigner zahlen. Grund ist ein Verlust von drei Millionen Euro im Geschäftsjahr 2023. Das geht nach Informationen von MDR THÜRINGEN aus dem Geschäftsbericht für das Jahr hervor, der am Dienstagabend auf der Generalversammlung der Bankgenossenschaft in Bad Hersfeld vorgelegt wurde. Bereits für das Jahr 2022 hatte es wegen roter Zahlen keine Dividendenausschüttung für die rund 18.000 Anteilseigner gegeben.