Würdevolle Bestattung Wie in Bad Salzungen Menschen ohne Angehörige beerdigt werden

Der Friedhofsverwalter Stefan Kister erklärt kurz, was es damit auf sich hat und sagt, dass man den Beerdigungen mit der Veranstaltung einen schönen Rahmen geben wolle. Dann nennt ein Redner die Namen der Verstorbenen und sagt zu jedem ein paar Worte. Der Jüngste war 51, die Älteste über 80. Die Urnen werden nacheinander beigesetzt; Blumen, die die Menschen mitgebracht haben, werden abgelegt. Nach einer knappen Viertelstunde ist alles vorbei. Blumen für den letzten Abschied liegen bereit. Bildrechte: MDR THÜRINGEN/Carmen Fiedler

Eine Weile steht man noch beisammen und redet, die Musik spielt leise im Hintergrund. Nach und nach verlassen die Menschen den Friedhof, die Trauerfeier ist vorbei. "Im Normalfall werden diese Verstorbenen anonym beigesetzt", sagt Gerd Rothaug vom Bestatterverband Thüringen. Man merkt ihm an, dass er das so nicht richtig findet. "Der Verstorbene kann ja nichts dafür, dass er keine Angehörigen mehr hat."

"2.000 Euro an Eigenleistung sind nicht wenig"

So, wie man das in Bad Salzungen handhabe, sei es relativ einmalig. Gewöhnlich fänden Ordnungsamtsbestattungen ohne Trauerfeier statt. Die Behörde schreibe die Bestattungen aus und "der Bestatter, der das günstigste Angebot macht, bekommt den Zuschlag", sagt Gerd Rothaug, der Landesinnungsmeister der Bestatter in Thüringen ist. "Wenn man eine ordentliche Feier gestalten möchte, sind 2.000 Euro an Eigenleistung nicht wenig." Ordnungsamtsbestattungen liegen oftmals weit darunter.

Der Verstorbene kann ja nichts dafür, dass er keine Angehörigen mehr hat. Gerd Rothaug, Bestatterverband Thüringen e.V.

Freilich, es handelt sich ja auch um öffentliche Gelder. Aber geht es überhaupt um Geld? "Bei uns entstehen keine Mehrkosten. Die Personalkosten fallen ohnehin an. Der Redner ist ehrenamtlich. Die Arbeit, die Zeit und den Aufwand, den wir haben, übernehmen wir gerne", sagt Friedhofsverwalter Stefan Kister. Und Gerd Rothaug sagt: "So wie es in Bad Salzungen praktiziert wird, ist etwas, das wir uns wünschen als Verband, aber das ist nicht die Regel. Meistens fehlt es an der Initiative der Menschen. Wenn die Kommune sagt, ich mache das trotzdem, so ist das vorbildlich. Das ist halt nicht in jeder Kommune der Fall."

Ich bin ins Nachdenken gekommen über unsere Vorgehensweise hier. Rosmarie Zeitz, Initiatorin der Trauerfeiern für Menschen ohne Angehörige in Bad Salzungen

Jahrelang beerdigte man auch in Bad Salzungen die Menschen ohne Angehörige ohne Ritual. Bis Rosmarie Zeitz, damalige Friedhofsverwalterin, auf einer Weiterbildungsveranstaltung der "Arbeitsgemeinschaft für Friedhof und Denkmal" in Kassel erfuhr, was andere Städte auf diesem Gebiet tun. "Da bin ich schon sehr ins Nachdenken gekommen über unsere Vorgehensweise hier." Kurzerhand suchte sie sich Verbündete und stellte ihre Ideen dem Stadtrat vor. "Die haben auch zugestimmt, dass wir ein bisschen Aufwand betreiben", sagt sie. Die gesetzliche Verpflichtung, Menschen zu bestatten, gibt es ohnehin.

Stefan Kister und Rosmarie Zeitz auf dem Friedhof in Bad Salzungen Bildrechte: MDR THÜRINGEN/Carmen Fiedler