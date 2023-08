Der Brand in einem Appartementhaus am Samstagabend in Bad Salzungen (Wartburgkreis) ist offenbar gelegt worden. Wie eine Polizeisprecherin MDR THÜRINGEN sagte, hat sich ein Tag danach der mutmaßliche Täter den Beamten gestellt. Zu weiteren Einzelheiten habe sich der 33-Jährige nicht geäußert.