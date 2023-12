Die vor gut drei Wochen begonnene Spendenaktion für den Bau eines stationären Hospizdienstes in Bad Salzungen hat alle Erwartungen übertroffen. Nach Angaben des ambulanten Hospizdienstes sind fast 430.000 Euro gespendet worden. 80.000 Euro davon seien allein von Menschen und Firmen aus der Region gekommen. 350.000 Euro habe eine private Stiftung aus Hamburg dazu gegeben. Mit einer weiteren Stiftung aus Berlin sei man noch im Gespräch.

Das stationäre Hospiz soll an einem geschichtsträchtigen Ort in Bad Salzungen gebaut werden - unterhalb der St. Wendel Kapelle. Dort stand bereits im Mittelalter ein Haus, in dem todkranke Menschen gepflegt wurden. Der Ort bekomme jetzt seine Bestimmung zurück, sagte Heike Fritzsche vom Hospizdienst.