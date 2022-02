Hilfe für die Helfer Salzunger Tafel sucht dringend ehrenamtliche Fahrer

Die Salzunger Tafel ist ein kleines Unternehmen. Der Verein unterhält eine Lebensmittelausgabe, ein Sozialkaufhaus und ein Café. Allein die Lebensmittelausgabe an vier Tagen in der Woche ist aufwendig: Während vormittags Zweierteams mit den beiden Kühlfahrzeugen unterwegs sind, um Lebensmittel in Märkten und Geschäften abzuholen, wird in der Zentrale in der Langenfelder Straße in Bad Salzungen alles für die Ausgabe am Nachmittag vorbereitet: Die Waren werden ausgepackt, sortiert, Obst und Gemüse durchgeschaut, Verdorbenes weggeworfen. Am späten Vormittag kommen die Fahrer zurück und laden zahlreiche Kisten aus. Wieder wird sortiert, verderbliche Ware in die Kühlzellen gepackt.