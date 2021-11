Geplant sind ebenso zahlreiche Veranstaltungen - unter anderem Glühwein-Nacht und Open-Air-Adventkino. Bildrechte: Colourbox.de

In Bad Salzungen soll es nach derzeitigen Plänen an allen vier Adventswochenenden einen historischen Weihnachtsmarkt auf dem Nappenplatz geben.



Geplant seien 20 Stände und eine Bühne, so der Veranstalter.



Die Stadt habe signalisiert, die Mehrkosten für das Umsetzen der Corona-Regeln zu übernehmen. Noch stehe aber nicht fest, ob die 2G- oder 3G-Regel gelten werde.